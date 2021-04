Calciomercato Juventus – Nuova cessione: in arrivo 20 milioni

La Vecchia Signora potrebbe decidere di lasciar partire uno dei suoi titolari: l'offerta sul piatto è ritenuta soddisfacente

Prima pagina — La sconfitta con l'Atalanta mette in discussione non solo la rincorsa Champions, ma anche l'eventuale futuro di Andrea Pirlo, che adesso potrebbe persino essere in bilico. Comunque si evolverà il destino del tecnico bianconero, la dirigenza dovrà operare in maniera decisa sul mercato estivo con l'obiettivo sia di ringiovanire la rosa che di tenere d'occhio il bilancio. Ecco perché non si possono escludere delle cessioni pesanti nella finestra estiva<<<

C'è l'offerta — Uno dei calciatori che ha subito un'involuzione maggiore in questa stagione è senza dubbio Alex Sandro. L'esterno brasiliano è da tempo nel mirino del Chelsea, con Tuchel che stravede per l'ex Porto. Come riporta il quotidiano inglese "The Sun" i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro. Una cifra che solo un anno fa la Juventus non avrebbe mai accettato, ma che oggi, vista anche la delicata situazione finanziaria, potrebbe fare gola ai piemontesi. Con la cessione di Alex Sandro, però, poi ci sarebbe il problema della sua sostituzione.

L'idea della Juventus sarebbe quella di proporre eventualmente uno scambio al Chelsea con Emerson Palmieri. Paratici si è fatto due conti. Il laterale bianconero ha 30 anni, quello del club inglese 26. In più Sandro ha un ingaggio superiore a Palmieri. Insomma sarebbe un'operazione che tutti in società saluterebbero con soddisfazione. Anche perché permetterebbe di beffare gli acerrimi nemici nerazzurri, che da tempo seguono il calciatore della Nazionale di Mancini. Non si tratta tuttavia dell'unica operazione in difesa che la Vecchia Signora starebbe valutando<<<

Idee alternative — I contatti con Raiola per Romagnoli e Donnarumma sono costanti. I due calciatori sono sempre più lontani dal Diavolo e potrebbero arrivare entrambi a Torino. Per il difensore italiano c'è sempre l'idea di scambio con Bernardeschi. Il portierone rossonero sarebbe il colpo dell'anno a parametro zero. Per la difesa si cerca anche un profilo dall'elevata esperienza internazionale, Jerome Boateng che andrà a scadenza con il Bayern Monaco è più di un'idea. Rimanendo in tema mercato, Paratici valuta ben 15 colpi possibili a parametro zero<<<