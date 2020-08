Calciomercato Juventus, nome nuovissimo: Paratici tenta il capolavoro!

Calciomercato Juventus, spunta un’idea nuova: ecco cosa potrebbe succedere

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Andrea Pirlo è stato chiaro: servono rinforzi dal calciomercato e il prima possibile. Sono tanti i ritocchi da fare in entrata e praticamente in ogni reparto della squadra. Due esterni di difesa (uno a destra e uno a sinistra), uno se non addirittura due centrocampisti, un esterno d’attacco e due punte. Sarebbe questo il mercato perfetto per costruire una squadra nuova e super competitiva sin da subito. Magari non si riuscirà a comprare tutti questi giocatori e molto dipenderà anche dalle cessioni che si riusciranno a fare, ma l’obiettivo è questo e Paratici ci proverà. Occhio dunque alle nuove idee e alle suggestioni a sorpresa che potrebbero spuntare da un momento all’altro, sfruttando anche qualche occasione di mercato. Potrebbe essere questo il caso di José Gaya, esterno sinistro di spinta che – secondo Tuttosport – sarebbe finito nel mirino bianconero e che potrebbe costituire una vera e propria opportunità da cogliere al volo. Il Valencia, proprietario del cartellino dello spagnolo, versa infatti in pessime condizioni finanziarie e sarà costretto a sacrificare molti dei suoi giocatori più preziosi sul mercato, come già fatto ad esempio con Ferran Torres (ceduto al Manchester City). Gaya viene valutato circa 40 milioni di euro, ma proprio questa particolare condizione economica del Valecnia potrebbe abbattere il prezzo del classe ’95. Per caratteristiche e qualità, il terzino sinistro sarebbe perfetto per le necessità della Juve su quella fascia e Paratici starebbe pensando all’affare. Sempre stando al quotidiano torinese, il club spagnolo starebbe pensando a Daniele Rugani e Mattia De Sciglio per rinforzare la propria difesa ed entrambi sono ritenuti assolutamente cedibili dalla Juventus. Ecco dunque che potrebbe andare in scena un maxi scambio con Gaya a Torino e Rugani e De Sciglio al Valencia. Con l’inserimento di ben due contropartite tecniche, il prezzo di Gaya potrebbe scendere ancor di più e nel contempo, inserendo De Sciglio nella trattativa, la Juve garantirebbe subito al Valencia il sostituto dello spagnolo. Un’idea molto affascinante e che, se andasse in porto, risolverebbe tre problemi in un colpo solo. Ma non è ancora tutto. Come detto infatti, sul taccuino di Pirlo ci sono tantissimi obiettivi sui quali la Juventus starebbe già lavorando concretamente. In particolare, nel mirino sarebbero finiti ben 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA