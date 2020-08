Calciomercato Juventus, intreccio pazzesco: ora si parla di un affare folle!

Calciomercato Juventus, idea clamorosa: possibile super affare

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tra le tantissime notizie di calciomercato della Juventus, in queste ore è spuntata abche una nuova ipotesi che avrebbe veramente del clamoroso. A lanciare la suggestione è stato in noto giornalista Enzo Bucchioni, che nel suo editoriale per FirenzeViola.it ha parlato della possibilità di un trasferimento di Ginzalo Higuain alla Fiorentina. Il Pipita, come confermato anche dallo stesso Andrea Pirlo, è fuori dal progetto tecnico bianconero e bisogna trovargli una sistemazione. “Per darvi l’idea di come funziona il calciomercato, da ieri un importante intermediario sta ragionando attorno al futuro di Higuain e nelle sue strategie è venuta fuori anche la possibilità di offrire l’argentino alla Fiorentina“, ha scritto Bucchioni, che poi ha aggiunto: “Gli stanno prospettando delle soluzioni che non gradisce, resterebbe volentieri in Italia. Ecco allora che, come successo un anno fa con Ribery, parlargli di Firenze e della Fiorentina, la squadra di Batistuta, non sarebbe così campato in aria. […] Fra l’altro alla Juventus piace Chiesa da sempre e anche per Pirlo è nella lista dei giocatori graditi. Queste sono le basi sulle quali da oggi qualcuno comincerà a lavorare […]”.

Insomma, alla Juve piace Chiesa e alla Fiorentina potrebbe interessare Higuain: si potrebbe prospettare un clamoroso intreccio di mercato tra la Vecchia Signora e la Viola che tutti dalle parti della Continassa vedrebbero sicuramente di buon occhio. Federico Chiesa potrebbe davvero partire in questa sessione di mercato, come confermato anche da Mario Sconcerti sempre ai microfoni di FirenzeViola.it: "Quello di Chiesa è semplicemente un problema di offerta. Non credo che il suo cartellino valga trenta milioni ma neanche settanta. […] Chiesa non è più nei progetti della Fiorentina e lo dimostrano le foto delle nuove maglie. Così si rischia di andare incontro alla scadenza del contratto. Sono convinto che qualcuno alla fine lo prenderà. Proprio alla fine del mercato". E quel qualcuno potrebbe davvero essere Fabio Paratici che tra gli obiettivi di calciomercato ha anche quello di regalare a Pirlo un nuovo esterno d'attacco. Se veramente prendesse corpo la suggestione di un affare con la Fiorentina che comprenda anche Gonzalo Higuain, la Juve potrebbe riuscire a mettere a segno un colpo eccezionale e nel contempo riuscire finalmente a trovare una sistemazione al Pipita.