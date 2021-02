Calciomercato Juventus, idea da favola per un fuoriclasse assoluto: il piano

Spunta una grandissima suggestione di calciomercato in casa Juventus: Paratici avrebbe già un piano per arrivare ad un top player mondiale

Per quanto riguarda le strategie di calciomercato, la Juventus ha le idee già molto chiare. La via da percorrere è stata tracciata e la dirigenza bianconera continuerà a seguirla. L'idea è quella di puntare sul famoso "progetto giovani", con il progressivo abbassamento dell'età media della squadra e l'abbattimento del monte ingaggi. Tutto molto chiaro, anche alla luce dei recenti affari chiusi dalla Juve sul mercato. Via giocatori come Matuidi, Higuain e Khedira (solo per citarne alcuni), dentro grandi talenti come Kulusevski, Chiesa e McKennie. Questo significa però che la Juventus non farà più nessun colpo grosso di livello mondiale? Non è detto. Anzi, a determinate condizioni, un acquisto eccellente come ciliegina sulla torta potrebbe anche essere fatto. In quest'ottica dunque, occhio alle ultime indiscrezioni circolate in ambiente bianconero che parlano appunto di un nome super.

Idea top player

Nelle ultime ore infatti, tra i tanti giocatori accostati alla Vecchia Signora, ne è spuntato un altro davvero grosso. Si tratta di Son Heung-min, fuoriclasse coreano di proprietà del Tottenham. Il classe '92 è una vera superstar planetaria, un simbolo del calcio soprattutto nel mondo orientale. Un dettaglio che, ovviamente, lo rende differente da altri tipi di obiettivi. Un acquisto del genere infatti non sarebbe molto importante solo dal punto di vista tecnico, ma anche e forse soprattutto da quello del marketing e della visibilità in Asia, un ricchissimo ed enorme bacino nel quale la Juventus potrebbe volersi inserire. Per farlo, non ci sarebbe modo migliore che acquistare il giocatore più famoso, il simbolo del calcio per eccellenza in quella zona di mondo. Son e CR7 insieme consegnerebbero insomma le chiavi del marketing mondiale alla Vecchia Signora, che è sempre molto attenta a questo tipo di situazioni. Poi c'è sicuramente anche il lato sportivo, visto che stiamo parlando di un fenomeno vero. Sarebbe dunque un vero colpaccio per molteplici aspetti e per il quale, stando alle ultime voci, Fabio Paratici avrebbe addirittura già preparato un piano.

Il piano

Tra le fonti che hanno parlato del possibile colpo Son Heung-min da parte della Juve c'è anche il famoso portale specializzato in calciomercato Don Balon. I colleghi spagnoli hanno appunto parlato del piano d'azione che starebbe preparando Paratici per riuscire a piazzare un acquisto di questa portata. L'idea della Juventus sarebbe quella di mettere insieme un tesoretto da circa 70 milioni di euro attraverso la cessione di ben tre giocatori: Ramsey, Bernardeschi e Douglas Costa. Con questa disponibilità economica poi, Paratici partirebbe all'assalto di Son. Un'ipotesi davvero molto suggestiva e intrigante. Intanto, dal canto suo, l'attaccante coreano ha allontanato le voci di un possibile rinnovo con il Tottenham, rimandando la questione e accendendo ovviamente ancor di più le speculazioni di calciomercato riguardanti il suo futuro. Situazione da monitorare nei prossimi mesi e di cui, ovviamente, vi torneremo a parlare se e quando arriveranno altri aggiornamenti.