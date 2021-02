Calciomercato Juventus, i tifosi tremano: “Ecco cosa potrebbe succedere”

Le ultime indiscrezioni rispetto alle prossime mosse di calciomercato della Juve non fanno ben sperare, per quanto riguarda Dybala

redazionejuvenews

Aggiornamenti di calciomercato: Juve, che fai?

La Juventus ha bisogno di capire da dove ripartire, quando ci sarà da mettere in piedi un piano legato al calciomercato. Quale sarà la prima mossa da parte di Paratici? Difficile immaginarlo, visto che prima di tutto, c'è da finire una stagione che - seppure rincorrendo le altre avversarie - ora sembra essere entrata completamente nel vivo. Sì, ma poi? Poi c'è dell'altro. C'è il mercato, c'è il futuro. E come ogni anno, ci sarà da capire il progetto bianconero. Che non intende fermare la propria crescita, la propria espansione. Per questo motivo va affrontato - prima o dopo - anche il capitolo legato a Paulo Dybala.

Il giocatore argentino, anche lui, vorrà capire il suo futuro. Se cercare l'esplosione definitiva in bianconero oppure se tentare altrove. La questione è più complessa di quanto si possa immaginare. Il suo contratto scade nel 2022 e dunque, il momento del rinnovo, dovrà essere proprio nei prossimi mesi. Il 2022 significa una cosa: che se la Juventus dovrà o vorrà venderlo, allora, il tempo di farlo è proprio quello che corrisponde alla prossima estate. Poi, sarà tardi. Perché a quel punto chiunque vorrà, aspetterà la scadenza del contratto della Joya per portarselo via a zero. Un danno enorme, per la Juve.Che i bianconeri proprio non possono permettersi. E che anche i tifosi, evidentemente, vorranno scongiurare.

In questo senso, pare che i nerazzurri di Marotta e Conte siano già bene appostati per seguire gli sviluppi della vicenda. Il calciatore juventino è da sempre un pallino dell'ex dirigente della Juve che infatti, sarebbe pronto a portarselo via. A Milano. Ed è per questo motivo che l'Inter dovrà molto presto cambiare marcia. Che si vuole fare? Rinnovare il suo contratto? Bene. Che lo si faccia. Ma alla svelta. Perché altrimenti, la mossa da fare, sarà quella di cedere Dybala al migliore offerente. Magari, alzando di un po' le richieste in caso di un assalto nerazzurro.