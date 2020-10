Calciomercato Juventus – Confermato, Paratici lo vuole: l’offerta è pronta!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come vi stiamo raccontando ormai da giorni, la Juventus sta già pensando alle possibili future operazioni di calciomercato e sta valutando diverse piste. Sia per gennaio che per la prossima sessione estiva di mercato. L’ultima è stata inevitabilmente condizionata dall’emergenza coronavirus e diverse operazioni sono state rimandate, ma alcuni obiettivi rimangono assolutamente nel mirino della Juve. A questi però si aggiungono anche altri nomi nuovi.

Una delle possibili sorprese per il futuro può essere il fenomenale Eduardo Camavinga, gioiello assoluto di appena 17 anni (ne compirà 18 il prossimo 10 novembre) di proprietà del Rennes. Il centrocampista francese, già nel giro della nazionale maggiore, è uno dei talenti più importanti dell’intero panorama calcistico mondiale, è considerato l’erede naturale di Paul Pogba e ha già raggiunto una valutazione di oltre 50 milioni di euro. Tantissimi top club europei hanno già postato gli occhi su di lui. Tra questi ci sarebbe anche la Juventus, che avrebbe anche già pronto un piano per bruciare la concorrenza.

Dopo le voci degli ultimi giorni, arrivano conferme direttamente dalla Francia sul fatto che i bianconeri vogliano fare sul serio per Camavinga. E Paratici avrebbe anche un asso nella manica da potersi giocare con il Rennes: Daniele Rugani. Il difensore è passato al club francese in prestito e i bianconeri potrebbero offrire il trasferimento definitivo di Rugani come parziale contropartita tecnica. A lui poi, la Juve vorrebbe aggiungere anche altri giovani più una parte cash. Sarebbe questa l’offerta che la Juve starebbe valutando per Camavinga. Come accennato poco fa però, sulla lista della spesa bianconera ci sono anche molti altri nomi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA