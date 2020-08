Calciomercato Juventus, Di Marzio nella notte: “E’ spuntato un nome…”

Calciomercato Juventus, Di Marzio svela un nome importante

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici, come vi abbiamo ripetuto più volte, è indaffaratissimo nelle questioni di calciomercato della Juventus, sia in uscita che in entrata. Il CFO bianconero deve risolvere alcune questioni spinose e riuscire a vendere meglio di come sia riuscito a fare la scorsa estate, ma nel frattempo si deve muovere in maniera importante anche per regalare ad Andrea Pirlo colpi di una certa importanza. Gianluca Di Marzio ha parlato di tutto questo ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, ecco quanto riferito dal giornalista: “La priorità della Juventus è trovare una soluzione ai casi Khedira e Higuain. I bianconeri non intendono più avvalersi delle loro prestazioni e quindi Fabio Paratici sta lavorando per trovare un accordo con i due giocatori: la Juve vuole chiudere il rapporto con entrambi. In entrata i due obiettivi principali sono invece l’attaccante e il centrocampista. Per quanto riguarda il centravanti, Milik continua ad aspettare la Juventus e non prende in considerazione altre ipotesi come la Roma perché spera sempre che i bianconeri possano trovare un accordo con il Napoli. Dzeko è l’altro nome in ballo, ma la Juve non ha ancora fatto un’offerta ufficiale alla Roma, che non vuole vendere il bosniaco. Per quel che riguarda il centrocampista invece, c’è un nome che è spuntato ed è quello di Leandro Paredes, che torna ciclicamente nel mirino bianconero e ad essere accostato alla Juventus. Anche quest’anno l’argentino può diventare un obiettivo a determinate condizioni”. Questo è dunque quanto riportato dal noto esperto di calciomercato in diretta su Sky Sport. Ma non è ancora tutto. Per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe sbarcare un altro top player internazionale. Ecco dunque gli 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: >>>VAI ALLA LISTA