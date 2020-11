Calciomercato Juventus, si cerca il nuovo Chiellini: spunta un nome nuovo!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il “progetto giovani” ha ormai preso il via in casa bianconera. Lo dimostrano le ultime sessioni di calciomercato della Juventus, che ha prevalentemente puntato su grandi talenti o comunque su giocatori che non siano over 30. Tutta gente quindi che potrà garantire molti anni ad elevati livelli. Nella rosa bianconera comunque ci sono ancora svariati giocatori (anche molto importanti) in là con gli anni, per i quali bisognerà quindi trovare presto dei sostituti all’altezza della situazione. Tra gli “anziani” ci sono infatti i vari Buffon, Cuadrado, Bonucci, Cristiano Ronaldo e Chiellini. Insomma, tanta roba.

Sostituire giocatori del genere sarà tutt’altro che semplice. Ecco perché la società bianconera, per non farsi trovare impreparata, si starebbe già muovendo alla ricerca dei sostituti giusti. Profili ovviamente più giovani, ma comunque già affermati e che possano garantire sicurezze fin da subito. Proprio in quest’ottica, in queste ore è spuntato un nome totalmente nuovo per quanto riguarda il reparto dei centrali di difesa. Un giocatore che, anche per caratteristiche, potrebbe in futuro prendere il posto di Giorgio Chiellini, il quale compirà 37 anni il prossimo agosto. Il profilo in questione ha quasi 10 anni di meno.

Stiamo parlando di Diego Carlos, centrale difensivo di 27 anni di proprietà del Siviglia. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, la Juventus lo starebbe tenendo d’occhio come possibile candidato a raccogliere l’eredità di Chiellini. Il brasiliano è esploso a grandi livelli con il club spagnolo ed è stato uno dei protagonisti della vittoria in Europa League dello scorso anno. La sua valutazione è cresciuta a dismisura nell’ultimo anno, toccando – secondo quanto riportato da Transfermarkt – addirittura i 50 milioni di euro. Il contratto in scadenza nel 2024 inoltre non aiuta ad abbassare la valutazione, ma di certo colui che dovrà prendere il posto di Giorgio Chiellini non potrà essere uno qualsiasi. Occhio dunque a Diego Carlos. Ma non solo. Come detto infatti, la rivoluzione bianconera è iniziata, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA