Calciomercato Juventus, colpo top: “Paratici pronto a pagare la clausola!”

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa? Può arrivare pagando la clausola

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il taccuino di Fabio Paratici continua a riempirsi di nomi nuovi e bisogna aggiornare il borsino del calciomercato della Juventus. Il nuovo obiettivo che sarebbe entrato nel mirino del CFO bianconero arriva dalla Spagna, come la notizia del giorno che è stata rilanciata dal maggiore quotidiano sportivo spagnolo Marca addirittura in prima pagina. Secondo i colleghi iberici infatti, la Juve starebbe lavorando in gran segreto per Thomas Partey, centrocampista classe '93 di proprietà dell'Atletico Madrid. Il ghanese è cresciuto tantissimo nelle ultime stagioni alla corte di Simeone e ora avrebbe attirato le attenzioni – oltre che di altri top club europei come ad esempio l'Arsenal – anche della Vecchia Signora. Sempre secondo Marca oltretutto, Fabio Paratici starebbe addirittura pensando di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto di Partey da 50 milioni di euro. Una cifra certamente elevata, ma ghiotta per un giocatore di questa levatura. Per comprare un giocatore del genere, che oltretutto è lontano dalla scadenza del contratto attualmente datata 2023, servirebbero infatti molti più soldi: pagando la clausola tutto sarebbe più economico e semplice e non bisognerebbe passare da una difficile trattativa con i Colchoneros. L'Atletico lo sa bene e per questo starebbe cercando di rinnovare il contratto del mediano che però rimane al centro di molte voci di mercato. Una nuova pista da tenere in considerazione per il centrocampo bianconero, che verrà certamente rinnovato in vista della prossima stagione.