Calciomercato Juventus, contatti in corso: l’offerta è già pronta!

Calciomercato Juventus, arrivano grosse novità: Paratici si muove

NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici si muove eccome. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di come, secondo quanto riportato anche da Sky Sport, il CFO bianconero sia uno dei dirigenti più attivi in questo particolare momento si stallo del calcio. E in effetti gli affari su cui starebbe lavorando il dirigente juventino sono davvero moltissimi. Ma andiamo con ordine e iniziamo da una notizia che sta circolando da qualche ora in ambiente bianconero e arrivata dalla Spagna. Una grossa novità e, per alcuni versi, anche abbastanza inaspettata. Secondo quanto riportato infatti da todofichajes.com, noto portale iberico specializzato proprio in calciomercato, la Juve starebbe fortemente puntando Manuel Neuer, portierone del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel 2021. Il numero uno tedesco sembra essere lontano dal rinnovo con il club bavarese che, per questo, sarebbe pronto (o quasi costretto per non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero) a venderlo nella prossima finestra di mercato. Sempre secondo todofichajes.com oltretutto, la Juventus avrebbe già avuto contatti concreti con l’entourage di Neuer e avrebbe anche già pronta un’offerta da presentare al Beyern: 15 milioni di euro. Una cifra assolutamente non esagerata in rapporto alle qualità del tedesco. Una notizia importante ma, come dicevamo, anche inaspettata. La Juve infatti ha appena rinnovato il contratto di Szczesny e non sembrerebbe aver bisogno di un altro portiere di primissimo livello. Se l’interesse bianconero per Neuer venisse confermato, con ogni probabilità significherebbe che la Vecchia Signora avrebbe in mente di mettere sul mercato il portiere polacco. Una mossa che potrebbe anche starci per far entrare liquidità nelle casse della Juve, che in un colpo solo incasserebbe molti soldi dalla vendita di Szczesny e avrebbe un sostituto di livello assoluto. Idee, congetture e suggestioni che – ovviamente – bisognerà verificare nelle prossime settimane. Come accennato in apertura però, c’è anche molto altro che sta bollendo in pentola per il prossimo calciomercato della Juventus. Nel frattempo infatti Fabio Paratici starebbe lavorando anche su altri 7 affari clamorosi per sbloccare il mercato bianconero >>>VAI ALLA LISTA