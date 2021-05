Calciomercato Juventus – Colpo grosso: Paratici prepara il blitz

Se il discorso scudetto si è chiuso già da tempo, rimane ancora avvincente la lotta per un piazzamento Champions, al quale la Juventus si è dovuta iscrivere suo malgrado. Nessun pass assicurato per la coppa dalla grandi orecchie. C'è da combattere e, soprattutto, c'è da portare a casa i tre punti senza possibilità di sbagliare. I tifosi vivranno ancora parecchie emozioni da qui al 23 maggio, che saranno amplificate da quelle che stanno riservando le sempre più frequenti voci di calciomercato. La dirigenza bianconera non aspetterà di certo l'apertura ufficiale delle trattative per muoversi in maniera concreta.Ci sarebbe in programma un blitz di Paratici per chiudere il primo colpo ad effetto<<<