Calciomercato Juventus – Colpo grosso in mezzo: c’è chi ha già detto sì

NOTIZIE JUVE – Il tempo scorre, i giorni passano. Paratici deve premere forte il piede sull’acceleratore del mercato. Che fare? Da dove iniziare? Ci sono delle cessioni importanti che potrebbero dare una mano ma allo stesso tempo la Juventus non può permettersi di attendere ancora troppo tempo. Le altre big della Serie A si stanno muovendo, mentre i bianconeri sembrano fermi. In attacco c’è il dubbio Suarez: arriva o no? L’alternativa è Dzeko e ancora dietro troviamo Morata. Completamente out, invece, sarebbe l’idea legata a Milik. Che altro? Un colpo grosso, serve anche a centrocampo.

Ne parlano in pochi, ma è la realtà: la Juventus ha bisogno, quasi estremo, di rinforzi freschi in mezzo al campo. Da mettere a disposizione di Pirlo e del suo calcio, che – come ha fatto capire nella conferenza stampa di presentazione – non sarà molle ma fatto di tanta corsa e fame agonistica. Ecco perché servirà un colpo importante. Locatelli è stato accostato alla Juve, ma ci pare davvero pochino. Poi c’è l’idea Isco, complicata. Fino ad arrivare a Pogba: sarebbe lui, secondo noi, il colpo perfetto. Difficile da raggiungere, forse. Ma ogni sforzo varrebbe la pena. Riportare in Italia Paul, con la maglia bianconera, sarebbe un capolavoro di Paratici. Che darebbe a Pirlo una vera e propria stella. E in tutto questo, c’è pure chi – secondo le ultime indiscrezioni – avrebbe già detto di sì al passaggio in bianconero.

Stiamo parlando di De Paul che secondo il Mirror, starebbe infatti rifiutando qualsiasi tipo di ipotesi legata ad un trasferimento all'estero, proprio per capire e per sperare fino all'ultimo, in un affondo della Juventus. Ma parlando di casa nostra: De Paul o non De Paul. Un colpo importante in mezzo serve. Sempre che anche il prossimo anno, si voglia lottare per lo scudetto.