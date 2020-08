Calciomercato Juventus, circola una notizia: colpo ad un passo, i dettagli

Calciomercato Juventus, arriva la novità: Paratici può sbloccare il colpo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Paratici si muove e ora stringe i tempi per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il CFO bianconero si starebbe concentrando soprattutto per sistemare l’attacco, visto che Andrea Pirlo chiede due nuovi attaccanti oltre a CR7 e Paulo Dybala. E, mentre Edin Dzeko pare avvicinarsi sempre di più alla Vecchia Signora, Paratici sarebbe ad un passo anche dal secondo acquisto per il reparto avanzato. Stando a quanto riportato infatti dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero vicinissimi a riportare Moise Kean a Torino. Da quanto ne sappiamo, l’attaccante classe 2000 sarebbe stata un’idea dello stesso Pirlo, che evidentemente lo apprezza molto. Ecco, secondo la Rosea, come potrebbe sbloccarsi l’affare e i dettagli della trattativa con l’Everton: “La formula a cui si sta lavorando è quella del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il ragazzo avrebbe così la possibilità di riprendere confidenza con il nostro campionato con calma per poi convincere la Juve a (ri) prenderlo a titolo definitivo, dopo un percorso di medio periodo. Un’altra possibilità per riportarlo a Torino può essere quella di inserire nell’operazione uno dei possibili esuberi della rosa bianconera. In questo senso, un nome “caldo” sarebbe quello di Aaron Ramsey, che tornerebbe in Premier dopo la gloriosa esperienza all’Arsenal durata otto anni. Il gallese piace a Carlo Ancelotti, tecnico dei Toffees […] Più difficile la strada che porta allo scambio con Bernardeschi che in comune con Kean ha il procuratore (il potente Mino Raiola) ma che in questo momento non è il profilo che sta cercando l’Everton”. Anche Sportmediaset.it e il Corriere di Torino confermano l’affare Kean, che dunque sarebbe veramente caldissimo. Ma non è ancora tutto. Il Maestro ha le idee molto chiare e chiede altri rinforzi: ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA NOTIZIA