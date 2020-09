Calciomercato Juventus – Che bomba: “Colpo chiuso, a breve l’annuncio!”

Calciomercato Juventus, voci potenti: Paratici sarebbe pronto a chiudere

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Pirlo ha le idee molto chiare. Paratici sogna in grande e vorrebbe portare in bianconero Suarez e Locatelli, ma il neo allenatore e il CFO bianconero avrebbero anche un altro grande desiderio di calciomercato. Stiamo parlando di Houssem Aouar. Classe 1998, altezza 1 metro e 75 cm, nazionalità francese. Ruolo naturale: centrocampista centrale, adattabile anche come trequartista e come mezzala di sinistra. Il giovane nato a Lione ha stregato tutte le big d’Europa che si sono immediatamente mosse per chiudere l’affare il prima possibile. La “Vecchia Signora” non sarebbe però rimasta a guardare e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe già affondato gli artigli bruciando la concorrenza.

Secondo Don Balon (rivista sportiva digitale spagnola specializzata in calciomercato), la Juve avrebbe infatti praticamente già chiuso il colpaccio e sarebbe prossima ad annunciarlo a breve. Recentemente anche Luca Momblano, esperto di mercato di fede bianconera, ha affermato una cosa molto simile, ovvero che Paratici avrebbe già bloccato Aouar e starebbe attendendo solo di cedere qualcuno prima di chiudere definitivamente il colpo. Per sbloccare l’operazione e avere il via libera per l’investimento, non basterebbero soltanto le cessioni di Higuain e Khedira ma anche quelle di calciatori che permetterebbero alla Juventus di effettuare plusvalenze importanti. Dalla Spagna dunque arrivano altre conferme sul nome di Aouar: presto scopriremo se queste indiscrezioni corrisponderanno al vero. Come detto però, fondamentale sarà il mercato in uscita e anche da questo punto di vista stanno arrivando grosse indicazioni. Ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA