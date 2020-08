Calciomercato Juventus, che batosta: arriva l’annuncio che terrorizza i tifosi

Calciomercato Juventus, notizia pesantissima: che succede ora?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nelle ultime ore stanno trapelando notizie sempre più pesanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus che di certo non lasciano tranquilli i tifosi bianconeri. Prima le voci su una possibile cessione di Paulo Dybala, poi le indiscrezioni circa l’addio di Cristiano Ronaldo. Di entrambe le situazioni vi abbiamo già parlato in maniera approfondita. Per quanto riguarda la Joya, l’accordo per il rinnovo non è ancora arrivato e se alla Continassa dovesse pervenire una proposta indecente, la Juve potrebbe prenderla seriamente in considerazione. Sul fronte CR7 invece sono arrivate una miriade di voci, ma anche di smentite direttamente dal suo entourage. Ma a dare la mazzata è arrivata in queste ore un’altra notizia rilanciata da Sportmediaset, che sottolinea come la volontà della dirigenza bianconera sia veramente quella di cedere uno tra l’argentino e il portoghese. Ecco quanto riportato da Sportmediaset.it: “Il summit tra Paratici e il nuovo allenatore bianconero segna un preciso cambio di rotta sul mercato. La Juventus non ha intenzione di tenere in rosa Cristiano Ronaldo e Dybala: uno dei due dovrà fare le valigie. La società ha intenzione di risparmiare e non è più possibile pensare di mantenere a libro paga uno degli sportivi più pagati al mondo e un giocatore che per rinnovare chiede 15 milioni. Pirlo dovrà accettare il fatto che non potrà schierare insieme i due fuoriclasse”. Secondo Sportmediaset dunque non ci sarebbero dubbi sul fatto che uno dei due andrà sicuramente via durante il prossimo calciomercato. L’annuncio è di quelli che fanno tremare, con i tifosi bianconeri che ora dovranno tenere il fiato sospeso in attesa di ulteriori novità sulla faccenda. Ma non è ancora tutto. Parlando del mercato in entrata infatti, sul taccuino di Pirlo ci sono tantissimi obiettivi sui quali la Juventus starebbe già lavorando concretamente. In particolare, nel mirino sarebbero finiti ben 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA