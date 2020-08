Calciomercato Juventus, cercasi bomber: due nuove idee da capogiro!

Calciomercato Juventus, caccia al nuovo bomber: occhio alle sorprese

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ormai lo sanno anche i muri: uno dei principali obiettivi di calciomercato della Juventus è un nuovo attaccante di grande livello. Certo, bisognerà trovare una soluzione per Gonzalo Higuain in uscita, ma l’idea è quella di piazzare l’argentino per poi rimpiazzarlo con un profilo molto importante. Milik è il prescelto, ma la situazione con il Napoli si è complicata parecchio e sembrerebbe essere entrata in una fase di stallo. Per questo la Juve si sta guardando intorno per trovare delle alternative di lusso al polacco. Con l’avvento di Pirlo sulla panchina bianconera è spuntata l’ipotesi Alvaro Morata, giocatore che sembrerebbe piacere molto al Maestro: qualche sondaggio pare che i bianconeri l’abbiano fatto, ma la pista non si è ancora scaldata. Poi c’è Lacazette dell’Arsenal, profilo che interesserebbe parecchio a Paratici. La conferma è arrivata negli ultimi giorni dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha suggerito di fare attenzione al nome del francese. Altri nomi accostati alla Vecchia Signora sono quelli di Jimenez del Wolverhampton, Dzeko della Roma e Zapata dell’Atalanta, tutti giocatori che però – per un motivo o per un altro – rimangono delle seconde scelte, almeno per il momento. Ecco allora spuntare due nuove (e clamorose) candidature per il reparto avanzato bianconero.

Entrambe le suggestioni arrivano dalla Spagna e riguardano due veri e propri bomber di livello mondiale. Il primo sarebbe Luis Suarez del Barcellona. Stando a quanto riportato infatti da Mundo Deportivo, la Juventus avrebbe davvero messo nel mirino il centravanti uruguaiano, che potrebbe lasciare i blaugrana vista la rivoluzione in arrivo in casa Barça dopo la pesantissima eliminazione dalla Champions League. Paratici vorrebbe fare un tentativo, ma l’ostacolo più grosso sarebbe l’ingaggio: Suarez guadagna più di 15 milioni di euro netti a stagione. Una cifra monstre alla quale i bianconeri non potrebbero neanche avvicinarsi lontanamente, soprattutto per un calciatore di 33 anni. Trovare un accordo con il Barcellona potrebbe non essere difficile, ma l’attaccante dovrebbe accettare un drastico taglio del suo stipendio per approdare a Torino. Il secondo bomber in gioco è invece Karim Benzema del Real Madrid. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato Cristiano Ronaldo in persona ad aver fatto il nome del suo ex compagno e a chiedere alla Juve di fare un tentativo per portarlo in bianconero. I due hanno costituito una coppia devastante ai tempi del Real e a CR7 piacerebbe ritrovare il francese anche sotto l’ombra della Mole. Lo stipendio di Benzema sarebbe decisamente inferiore a quello di Suarez e si dovrebbe aggirare intorno agli 8 milioni netti annui: comunque tanti soldi e anche in questo caso stiamo parlando di un giocatore non più giovanissimo. Ma se c’è un Ronaldo a spingere, tutto potrebbe diventare più fattibile. Ovviamente stiamo parlando di suggestioni davvero clamorose, ancora tutte da verificare ed esplorare. Ma la Juventus si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo centravanti: il casting è aperto, nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più. Ma non è ancora tutto per quanto riguarda il mercato in entrata. Sul taccuino di Pirlo infatti ci sono anche tantissimi altri obiettivi sui quali la Juventus starebbe già lavorando concretamente. In particolare, nel mirino sarebbero finiti ben 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA