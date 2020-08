Calciomercato Juventus, annuncio improvviso: “Colpo ad un passo!”

Calciomercato Juventus, arriva una notizia a sorpresa: affare in chiusura?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ogni giorno continuano ad arrivare voci, indiscrezioni e novità riguardanti il calciomercato della Juventus. L’ultima notizia, spuntata un po’ a sorpresa, arriva dalla Spagna e parla di un affare che Fabio Paratici sarebbe in procinto di chiudere. Stando a quanto riferito infatti dal noto portale iberico specializzato in calciomercato Todofichajes, Hector Bellerin sarebbe ad un passo dal trasferimento a Torino. Secondo i colleghi spagnoli, Juve ed Arsenal avrebbero trovato l’accordo sulla base di uno scambio alla pari tra il terzino destro classe ’95 e Daniele Rugani, che dunque sarebbe pronto a lasciare i bianconeri per trasferirsi in Premier League. La valutazione fatta dai due club per entrambi i calciatori è di 25 milioni di euro: sia Bellerin che Rugani avrebbero già dato il via libera per la chiusura dell’operazione.

Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di una bella mossa da parte di Paratici, che nelle scorse ore è stato proprio in Inghilterra per questioni di mercato. Probabilmente il blitz inglese del CFO bianconero è servito anche a definire questa trattativa con l’Arsenal. Se arrivasse la fumata bianca definitiva, la Juventus riuscirebbe a piazzare un esubero e nel contempo ad assicurarsi un elemento di assoluto valore in un reparto che ha bisogno di rinforzi. Il tutto senza sborsare un euro. Si attendono dunque sviluppi nelle prossime ore, che potrebbero risultare quelle più importanti per chiudere l’affare. Ma non è ancora tutto. Per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA