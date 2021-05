Calciomercato Juventus, ora cambia di nuovo tutto? Girano voci pesanti

TORINO - Cosa riserverà il futuro alla Juventus? A breve avremo tutte le risposte. Bisogna capire se la Vecchia Signora riuscirà a strappare la qualificazione in Champions League. Poi la priorità assoluta sarà risolvere il rebus relativo alla panchina bianconera . E da questo punto di vista, in queste ore stanno circolando indiscrezioni importanti. Già perché, dopo la vittoria in Coppa Italia, potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso e che fino a qualche giorno fa pareva impossibile. Se infatti, oltre ad aver portato a casa un trofeo, Pirlo riuscisse anche a conquistare l'accesso alla prossima Champions League, allora il Maestro potrebbe anche avere qualche possibilità di rimanere al timone della Juve .

Un'ipotesi questa - lo diciamo chiaramente - comunque molto complicata, ma che però non può essere esclusa a priori. Se da una parte infatti è vero che l'accoppiata Coppa Italia-qualificazione Champions non potrebbe essere vista come un fallimento totale da parte di Pirlo, dall'altra non si può neanche chiudere gli occhi di fronte ad un'annata troppo altalenante e a varie problematiche che hanno accompagnato la Juventus in questa stagione. Anche perché, oltre a questa suggestione, come detto nelle ultime ore stanno circolando anche altre voci pesanti proprio relative alla panchina della Vecchia Signora: ecco di cosa si tratta <<<