TORINO - Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, in questi giorni si stanno susseguendo una raffica di pesanti notizie che riguardano molto da vicino il futuro della Juventus. Come sempre noi continuiamo a riportarvele e a tenervi aggiornati su ogni voce e indiscrezione che spunta di giorno in giorno. E una delle notizie più clamorose delle ultimissime ore riguarda un annuncio che potrebbe cambiare tutto anche in ottica Juve: ecco cosa starebbe succedendo<<<