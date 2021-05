Calciomercato Juventus, Allegri dà l’ok al colpo: “E il giocatore ha detto sì!”

Tante, anzi tantissime le notizie di calciomercato che stanno circolando in orbita Juventus, soprattutto dopo l'ufficialità del ritorno di Allegri in panchina. Come sottolineato più volte, Max avrà pieni poteri sulle scelte di mercato: cessioni e acquisti verranno concordati a tavolino tra il tecnico e la dirigenza. In effetti, in settimana sarebbe in programma un vertice di calciomercato proprio tra Allegri e i vertici bianconeri. E, dalle ultime notizie, l'allenatore toscano avrebbe già dato il via libera ad un gran colpo, con il giocatore in questione che avrebbe già dato l'ok al trasferimento a Torino <<<