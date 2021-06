Calciomercato Juventus, Pedullà spara la raffica: “Se parte CR7…”

C'è fermento in casa Juventus in vista dell'ormai imminente calciomercato estivo. Come spesso vi abbiamo sottolineato, sul tavolo ci sono tantissime questioni da affrontare per Allegri e la dirigenza bianconera. Ai microfoni di Sportitalia, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su tantissimi argomenti: "Il calciomercato della Juve? Si ripartirà da Morata-Dybala in attacco. Per quanto riguarda l'argentino, ci sono delle situazioni diverse anche a livello psicologico rispetto al passato, penso si possa parlare con Allegri per farlo rimanere".