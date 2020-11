Calciomercato Juventus, addio quasi sicuro: Paratici fiuta il colpaccio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato di questo periodo è fatto, più che mai, di opportunità. Pensare a investimenti folli in questo momento di crisi è difficile, anche se non totalmente impossibile. Paratici e soci stanno ancora lavorando per rendere più competitiva questa Juventus, che mostra ancora delle carenze. Gli ultimi risultati, non esattamente esaltanti, hanno messo in luce altre lacune della rosa bianconera, che molto probabilmente andrà puntellata a gennaio. Stando alle ultime indiscrezioni, il CFO bianconero starebbe pensando di cogliere una grande occasione che potrebbe presentarsi molto presto.

Secondo quanto riferisce il portale specializzato calciomercato.it, Fabio Paratici avrebbe rimesso gli occhi su Nikola Milenkovic, jolly difensivo della Fiorentina. La mancanza di alternative di livello nel reparto difensivo, oltre alle carte d’identità di Bonucci e Chiellini, costringono la dirigenza bianconera a rinnovare anche quel reparto. Il giovane Milenkovic, che nonostante sia un classe ’97 ha già accumulato una discreta esperienza, non sarebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Fiorentina. Il suo rapporto coi viola terminerebbe così nel 2022, e questo potrebbe dunque scatenare una vera asta tra le big del calciomercato italiano.

La Fiorentina, dal canto suo, vorrebbe sicuramente evitare di arrivare ad un anno dalla scadenza senza possibilità di rinnovo per non rischiare di perderlo a zero l'anno successivo e potrebbe dunque cederlo per un prezzo davvero vantaggioso. Sicuramente la prossima estate, magari anche a gennaio. Milenkovic è stato accostato alla Juve durante la sua prima stagione a Firenze, finendo poi nel mirino delle milanesi nell'ultimo periodo. Vista la sua situazione contrattuale, non è assolutamente da escludere un ritorno di fiamma da parte della Juve, con Paratici che potrebbe anche tentare l'assalto durante la prossima sessione di mercato. In questo modo, il CFO strapperebbe un giovane di grande prospettiva per una cifra contenuta, regalando a Pirlo un'altra preziosissima alternativa per la difesa.