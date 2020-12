Mercato Juve – Svolta in arrivo, forse ci siamo: Sky dà una grossa notizia!

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus ha iniziato in sordina questo campionato, con i bianconeri che si trovano attualmente terzi in classifica a 6 punti dal Milan capolista. Va meglio in Champions League, dove i ragazzi di Pirlo sono già qualificati per gli ottavi di finale della competizione. Ma il Maestro è comunque alle prese con alcune valutazioni e alcune problematiche che sono apparse evidenti nei suoi primi mesi di gestione.

Uno dei problemi emersi in questo inizio di stagione è sicuramente legato al centrocampo. Andrea Pirlo non è ancora riuscito a trovare la giusta quadratura del cerchio. La mediana è stata fin dallo scorso anno uno dei problemi principali per la squadra bianconera, che sta cercando il giusto compromesso per far funzionare le cose. Si parla anche di mercato, visto che la Juventus sarebbe alla ricerca di un nuovo regista per sistemare appunto il reparto di centrocampo. Ma, prima di comprare, c’è sicuramente bisogno di vendere e di sistemare alcune questioni in sospeso.

In particolare, c’è un giocatore che è stato messo ai margini della rosa dal tecnico bresciano perché non adatto al suo progetto. Stiamo parlando ovviamente di Sami Khedira. Dopo il braccio di ferro con la dirigenza per la rescissione del contratto, il tedesco sarebbe finalmente pronto a lasciare i bianconeri già a gennaio. Stando a quanto riporta la redazione di Sky in Germania infatti, il giocatore ha molte pretendenti. Su di lui ci sarebbe il Lipsia, pronto a battagliare con il Tottenham e l’Everton per ingaggiarlo. Più indietro il West Ham e il Manchester United. La scelta del giocatore potrebbe essere condizionata dalla presenza sulle panchine degli Spurs e dell’Everton di Mourinho e Ancelotti, due allenatori ai quali Khedira è molto legato. Ma, parlando sempre di mercato, non è ancora tutto: 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! >>>VAI ALLA NOTIZIA