Calciomercato Juventus, addio Pjanic: ecco il possibile sostituto a sorpresa

Calciomercato Juventus, Pjanic verso la cessione: partita la caccia al sostituto

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Quello di Miralem Pjanic è uno dei nomi più caldi del momento per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il regista bosniaco infatti sarebbe tra i nomi illustri che la Vecchia Signora potrebbe sacrificare nel prossimo mercato e le indiscrezioni sul suo futuro si sprecano. Dalla bollente trattativa con il Barcellona per lo scambio con Arthur Melo, al forte interesse del PSG, che in cambio potrebbe proporre Leandro Paredes, fino ad arrivare al Chelsea, con il quale in ballo c’è il nome di Jorginho. I tre top club europei interessati a Pjanic potrebbero dunque mettere sul tavolo delle trattative tre nomi che piacciono alla Juve e che potrebbero rimpiazzare da subito il centrocampista ex Roma. Sono piste concrete sulle quali Paratici starebbe ragionando, ma il sostituto di Miralem potrebbe essere anche un altro. Sul taccuino del CFO bianconero in effetti sono finiti anche tantissimi altri nomi di livello internazionale e in queste ore si è tornato a parlare di un vecchio pallino della Juventus. Occhio infatti al possibile ritorno di fiamma di Fabio Paratici per il talentuosissimo centrocampista francese Houssem Aouar di proprietà del Lione. La stampa francese sottolinea come possa essere proprio lui il sostituto ideale di Pjanic che sarebbe nella mente della Juventus, che in effetti cerca un giocatore già importante ma anche di prospettiva per ringiovanire la rosa a disposizione di mister Sarri. Aouar, classe ’99, rispecchierebbe alla perfezione l’identikit del centrocampista ricercato da Paratici, molto più degli altri nomi in ballo di cui abbiamo parlato prima: fortissimo, con buona esperienza internazionale, ma ancora molto giovane e capace di garantire tantissimi anni ai massimi livelli. E c’è anche un’altra novità che potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso il giocatore francese. Stando a quanto riportato infatti dal Corriere dello Sport, a causa dell’emergenza coronavirus, il prezzo del cartellino di Aouar sarebbe sceso da 70 milioni a 50: cifra molto più abbordabile, soprattutto in vista di alcune importanti cessioni che saranno fondamentali per operare in entrata. Proprio come quella di Miralem Pjanic. Ma le novità per quanto riguarda le mosse di mercato della Juve in entrata non finiscono qui. Nel mirino di Paratici infatti sono finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato >>>VAI ALLA NOTIZIA