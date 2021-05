Calciomercato Juventus, addio Bonucci? Spunta anche il sostituto!

TORINO - Da ormai svariato tempo vi parliamo della probabile rivoluzione che coinvolgerà la Juventus in estate in vista del prossimo calciomercato. Dopo l'ultima partita di campionato si tireranno le somme su allenatore e giocatori, ma nessuno è considerato veramente intoccabile. Tra i giocatori bianconeri a rischio addio, stando alle ultime notizie, ci sarebbe anche Leonardo Bonucci. La Juve infatti non lo riterrebbe più un elemento indispensabile.

Alcune voci rimbalzate dalla Spagna riferiscono di un possibile trasferimento del difensore al Real Madrid, soprattutto nel caso in cui sulla panchina dei Blancos si sedesse Max Allegri. Uno scenario, quello descritto dal noto portale specializzato in calciomercato Don Balon, assolutamente credibile. Allegri stima molto Bonucci, che dal canto suo potrebbe lasciare definitivamente la Vecchia Signora in estate. Tra l'altro, nel frattempo è spuntato anche un nome in orbita Juve che potrebbe essere appunto il sostituto perfetto di Bonucci: ecco di chi si tratta <<<