Calciomercato Juventus, 3 colpi perfetti: tris da sogno per Sarri!

Calciomercato Juventus, ultime notizie: tris da sogno per Sarri

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La rosa della Juventus è sicuramente tra le più forti e competitive d’Europa, su questo non ci sono molti dubbi. Il problema semmai sta nel fatto che alcuni elementi bianconeri non rispecchiano a pieno le esigenze tecnico-tattiche di mister Maurizio Sarri. Proprio da questo punto di vista la Juve vuole migliorare in vista del prossimo anno: la dirigenza bianconera infatti vorrebbe regalare al proprio allenatore giocatori molto più congeniali alle sue idee. Giocatori che, insomma, interpretino al meglio i dettami del tecnico toscano. Ecco perché, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate anche da IlBianconero.com, Fabio Paratici starebbe puntando su ben tre fedelissimi di Sarri, tre nomi che sarebbero perfetti per l’ex Napoli e Chelsea. Un colpo per reparto: Emerson Palmieri per la difesa, Jorginho per la mediana e Arek Milik per l’attacco. Un tris che sarebbe da sogno per Sarri, che vede in questi tre giocatori gli interpreti perfetti che mancano alla Juventus per completarsi. Emerson sarebbe l’alter ego ideale di Alex Sandro, mentre Jorginho è il regista “sarriano” per eccellenza e andrebbe a sostituire nel migliore dei modi il partente Pjanic (vicino al Barcellona). Infine Milik, la prima punta di peso che sta cercando la Juventus: il polacco sarebbe ritenuto la spalla perfetta per Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala e – tra cartellino e contratto – costerebbe sicuramente molto meno dell’altro grande obiettivo per l’attacco, cioè Mauro Icardi. Paratici è al lavoro per accontentare il suo allenatore e questi tre nomi con ogni probabilità sarebbero i preferiti del tecnico bianconero. Ma non è finita qui. Nel mirino di Paratici infatti sono finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato >>>VAI ALLA NOTIZIA