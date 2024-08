Calciomercato, Juve beffata: fatta per Todibo al West Ham

Il West Ham si è inserito nella trattativa tra Juve e Nizza per Todibo: i francesi hanno accettato l'offerta del club inglese

Da ormai diverse settimane la Juve è sulle tracce di Todibo, individuato come il giocatore perfetto per rinforzare la retroguardia. Il difensore francese sembrava vicino ma i bianconeri non hanno mai affondato il colpo. Ecco quindi che come riportato da Sky Sport il West Ham si è inserito nella trattativa, superando la concorrenza.

Calciomercato Juve, il West Ham in vantaggio per Todibo

Gli inglesi hanno superato l’offerta della Juve e hanno offerto al Nizza 40 milioni di euro. La squadra francese ha accettato la proposta e ora la palla passerà al giocatore che dovrà decidere se trasferirsi in Inghilterra o se invece aspettare ancora la Vecchia Signora. L’impressione, però, è che sia disposto ad andare in Premier League: bianconeri beffati.