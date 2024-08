Mercato Juve | Tifosi senza parole: oltre a Todibo può arrivare anche…

Non c'è solo Todibo che si sta avvicinando alla Juventus. In sede di mercato, potrebbero arrivare sorprese anche di altro genere

La Juventus si avvicina a grandi falcate a chiudere il colpo che in questa sessione di calciomercato dovrebbe portare Todibo a vestire la maglia bianconera. Alla fine il tutto dovrebbe andare in porto con la formula del prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato con condizioni più facili. Pare – si dice – il 70% delle presenze e la qualificazione alla prossima Champions League. Ma le mosse di Giuntoli non sembrano volersi fermare, appunto, a Todibo. Tra le questioni da risolvere – infatti – ci sono anche quelle relative ad altri colpi che da tempo sono scritti sull’agenda della dirigenza Juventina e che adesso, reclamano una svolta. Una questione su tutte? Almeno un paio di colpi in attacco. Ed è proprio su questo, che ci arrivano gli aggiornamenti più importanti.

Calciomercato Juventus: da Todibo a Chiesa a Koopmeiners! Thiago vuole di più

Secondo le ultime indiscrezioni, Giuntoli non sarebbe solo alla ricerca di un vice-Vlahovic, ma anche di un esterno che possa dare una mano nei momenti più complessi di una stagione che si pre-annuncia lunghissima. Nello specifico, si starebbero facendo serie valutazioni rispetto ad un nome che ha fatto discutere molto nell’ambiente Juventino e che porta ad un nome che non tutti potrebbero accogliere positivamente.

Stiamo parlando di Berardi. A quanto pare, la Juventus vorrebbe tenere aperto il canale di comunicazione con il Sassuolo per capire la fattibilità dell'operazione non subito ma tra qualche giorno. Potenzialmente, più vicini al gong. L'idea – da quel che abbiamo saputo – sarebbe quella di tentare un assalto in prestito. Prendere il giocatore – già in passato promesso sposo della Juve – e mettero a disposizione di Thiago Motta, per capire se possa davvero rappresentare un'occasione. In special modo ora, che esce fuori da un brutto infortunio. L'idea c'è, anche se a molti tifosi non piacerà. Quel che succederà, lo staremo a vedere.