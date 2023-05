Calciomercato Juve, indiscrezione dell’Inghilterra: occhi su Greenwood

L'inizio di carriera da giovane stella del calcio mondiale, poi le accuse di molestie sessuali e il lungo stop: Mason Greenwood non scende in campo con il Manchester United da gennaio 2022. Lo scorso febbraio le accuse di stupro sono cadute e ora l'attaccante inglese classe 2001 è pronto a tornare in campo. Dopo quanto successo, però, sembra difficile che Greenwood possa tornare a vestire la casacca dei Red Devils. Per questo l'attaccante ha cominciato a guardarsi attorno alla ricerca di una squadra.