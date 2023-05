Pogba, 5 partite per convincere la Juve dopo una “stagione maledetta”

Paul Pogba riuscirà a mettersi in mostra in questo finale di stagione? Le parole dell'allenatore della Juve sul centrocampista francese

In conferenza stampa l'allenatore bianconero ha detto: "Ha giocato bene gli ultimi 20 minuti della scorsa partita, ma ancora non sta al massimo. Per lui è stata una stagione maledetta, siamo a trenta giorni dalla fine ed io devo sfruttarlo al meglio per fargli dare una mano alla squadra. Ora dobbiamo arrivare nelle prime quattro e in finale di Europa League, poi il prossimo anno sarà un'altra stagione. Ora dobbiamo essere concentrati sul fare, non ci sono obiettivi personali, conta la squadra: tutti devono essere a disposizione perchè tutti sono importanti".