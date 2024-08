Calciomercato Juve, Sterling non convocato: “Decisione tattica”

Il Chelsea non ha convocato Sterling, obiettivo di mercato della Juve, per la prima di Premier League: le parole di Maresca

Il Chelsea nella prima giornata di Premier League ha affrontato il Manchester City e nonostante i nuovi acquisti è stato comunque battuta dalla squadra di Guardiola. Maresca ha iniziato quindi la sua esperienza con i Blues con una sconfitta.

Calciomercato, Sterling non convocato dal Chelsea: Juve alla finestra

Tra i giocatori in campo non c’era Sterling, che a sorpresa non è stato convocato per la sfida. L’attaccante inglese è nel mirino della Juve: scelta di mercato? Intervenuto sull’argomento l’allenatore del Chelsea ha spiegato: “È stata una decisione tattica, niente di più. Nei prossimi giorni, se necessario, chiariremo. Sono stato chiaro, è una decisione tattica”.