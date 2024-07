Soulè sembra destinato a dire addio alla Juve: l'argentino ha detto sì al Leicester ma la Roma non lo molla

Dopo una stagione come quella che ha giocato in prestito al Frosinone, le offerte per Soulè di certo non mancano. Il giovane talento argentino potrebbe presto lasciare la Juve, che andrebbe poi a reinvestire quel denaro su un altro esterno d’attacco. Diverse squadre sono sulle sue tracce.

Calciomercato Juve, Soulè tra Leicester e Roma

Il classe 2003 ha accettato l’offerta del Leicester, che ora dovrà soltanto trovare un’intesa con i bianconeri. La Juve valuta Soulè circa 35 milioni di euro ma gli inglesi non sono l’unica squadra interessata al suo cartellino. Sulle sue tracce, infatti, c’è anche la Roma che proverà a strapparlo alla concorrenza.