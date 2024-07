Calciomercato Juve, il Leicester vuole Soulè: le ultime

Il Leicester vuole Matias Soulè: prima offerta alla Juve ma c'è distanza sulla valutazione del giovane talento argentino

Matias Soulè resterà alla Juve o sarà venduto? Dopo l’ottima stagione in prestito al Frosinone l’attaccante argentino ha molte offerte in giro per il mondo e i bianconeri non hanno ancora deciso se puntare su di lui o se invece venderlo. Molto dipenderà da Thiago Motta, che vorrà di certo guardarlo da vicino nel corso del ritiro.

Calciomercato Juve, Leicester su Soulè

Nel frattempo però il Leicester si è detto interessato al giocatore e ha offerto 25 milioni di euro. Una cifra troppo bassa per la Juve, che dopo gli 11 gol e 3 assist dell’ultima stagione valuta il classe 2003 circa 40 milioni di euro.