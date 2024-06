Calciomercato Juve, Romano: “Iling entusiasta dell’Aston Villa”

Fabrizio Romano ha parlato del possibile passaggio dalla Juve all'Aston Villa dell'attaccante Samuel Iling-Junior nel prossimo calciomercato

Tramite il suo profilo su X, Fabrizio Romano ha parlato del possibile scambio di giocatori tra Juventus e Aston Villa, nella prossima sessione di calciomercato. Infatti, i bianconeri, per sopraggiungere a Douglas Luiz, vorrebbero abbassare la richiesta economica con l’inserimento di alcune contropartite. Una di queste sarebbe con ogni probabilità Samuel Iling-Junior. Ecco cosa ha scritto: “Posso assicurare che Samuel Iling Jr è entusiasta di andare all’Aston Villa, poiché può essere incluso nell’accordo di scambio con la Juve per Douglas Luiz, come rivelato ieri. Sono in corso trattative per Iling Jr, Weston McKennie più contanti all’Aston Villa e Douglas Luiz alla Juventus”.