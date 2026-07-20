Il club bianconero, è in costante lavoro per trovare la giusta quadra economica con il Paris Saint-Germain per sbloccare l’affare legato a Randal Kolo Muani. Qualora però i parigini decidano di non abbassare le pretese economiche, inevitabilmente la Vecchia Signora dovrà virare su altri obiettivi.

Proprio su tale fronte, che ultime ore il nome si è fatto il nome di Richarlison quale possibile alternativa per l’attacco della Juventus. Nonostante il profilo possa rientrare nei piani della dirigenza bianconera, sia per costi che per caratteristiche tecniche, ad oggi non c’è un riscontro su una possibile trattativa.

A conferma di tutto ciò sono arrivate le parole di Fabrizio Romano: "Mi sono arrivate tante domande in merito a un nome che è stato accostato alla Juventus in queste ore, quello di Richarlison. L'attaccante brasiliano sarebbe un'alternativa se non si sbloccasse l'operazione Kolo Muani ma non ho conferme di un interesse per il calciatore del Tottenham. Il focus della Juventus resta quello di Kolo e se dovesse saltare il francese credo che i nomi attenzionati sarebbero altri".