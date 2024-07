Calciomercato Juve, Roma in pole position per Chiesa

Chiesa potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato: la Roma sarebbe la principale indiziata all'acquisto del giocatore

Il futuro di Federico Chiesa sembrerebbe ogni giorno più lontano dalla Juventus. Infatti, nonostante al momento non ci siano aggiornamenti importanti per la situazione in uscita, l’assenza di dialogo e progressi sul rinnovo di contratto e il presunto poco feeling tattico con il nuovo allenatore Thiago Motta vorrebbero il club guardarsi attorno al fine di cederlo. Rispetto alla scorsa stagione, tra un rendimento altalenante e un contratto a poco meno di un anno dalla scadenza, il valore del cartellino è decisamente sceso. Il giocatore diverrebbe una buona occasione per i pretendenti: su tutti, secondo Il Romanista, ci sarebbe la Roma.

Pochi interessamenti per Chiesa

In realtà, secondo quanto riportato dal quotidiano, i giallorossi sarebbero ad oggi l’unica seria pretendente sul giocatore. In un primo momento, anche il Napoli aveva considerato l’ipotesi di Chiesa come eventuale sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ma l’interesse sarebbe scemato in fredda. Anche dall’estero non si registrerebbero manifestazioni concrete d’interesse, lasciando, appunto, alla Roma tutto il tempo di concretizzare il colpo a cifre impensabili appena un anno addietro.