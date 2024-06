Giuntoli non aspetterà Rabiot all'infinito: Giuntoli prepara l'offerta per Thuram. Le ultime novità sul calciomercato della Juve

Il calciomercato della Juve passerà molto per le mani di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto ma non ha ancora deciso se rinnovare o se invece trasferirsi a parametro zero in un’altra squadra. I bianconeri stanno provando a convincerlo ma nel frattempo Giuntoli lavora a un piano B di lusso.

Calciomercato Juve, Giuntoli prepara l’offerta per Thuram Jr.

Il prossimo 1 luglio Rabiot sarà libero di firmare con qualunque squadra vorrà e il Milan sembra essere molto interessato al suo cartellino. Niente è ancora deciso ma nel frattempo la Juve si muove per non farsi cogliere impreparata. L’obiettivo è Kephren Thuram, centrocampista francese del Nizza con un solo anno di contratto. I bianconeri vogliono provare ad acquistarlo per 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus.