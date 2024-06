Adrien Rabiot potrebbe presto lasciare la Juve: il Milan ha pareggiato l'offerta bianconera per il centrocampista francese

Il Milan non scherza e si prepara a fare sul serio per Adrien Rabiot. Come riportato da Tuttosport, infatti, il club rossonero ha pareggiato l’offerta della Juve per il centrocampista francese.

Calciomercato Juve, il Milan pareggia l’offerta per Rabiot

Il Diavolo vuole regalare il centrocampista francese a Fonseca e per farlo è pronto a offrire 7,5 milioni di euro a stagione al giocatore pur di convincerlo a trasferirsi a Milano. Rabiot in questi anni ha dimostrato di essere molto attaccato ai colori bianconeri, ma a 3 giorni dal termine del suo contratto non è ancora stato trovato l’accordo per il rinnovo. I rossoneri ci sperano.