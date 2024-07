Calciomercato Juve, proposta d’ingaggio al vaglio per Adeyemi

Adeyemi sfarebbe parte degli obiettivi di calciomercato della Juventus: il club bianconero avrebbe presentato una proposta d'ingaggio per lui

Nonostante i tanti colpi già messi a segno sul calciomercato, la Juventus pare molto lontana dall’interrompere la sua campagna rafforzamento. Tra gli obiettivi del club bianconero, ci sarebbe quello di regalare all’allenatore Thiago Motta un nuovo innesto tra gli esterni d’attacco. Tra i nomi più caldi in tal senso ci sarebbe da tempo quello di Karim Adeyemi, in forza al Borussia Dortmund.

La Juventus parla con il procuratore di Adeyemi

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus non avrebbe ancora contattato il club tedesco per trattare il giocatore ma lo avrebbe già fatto con il calciatore. Infatti, per il giornalista ci sarebbe al vaglio già una proposta di ingaggio di cui la Juve attenderebbe risposta.