Uno dei perni della difesa bianconera, un calciatore che fino a quando è stato al top della condizione fisica si è messo in mostra come il più pronto e forte di tutta la rosa della Juventus. Un difensore centrale che è una vera e propria certezza per il nostro campionato e che continuerà a dire la sua sul campo da gioco a prescindere da quello che sarà il suo futuro. A proposito di futuro sembrano arrivare delle novità interessanti per quanto riguarda Bremer. Il difensore è pronto per iniziare anche una nuova avventura e i bianconeri sembrano aprire ad una cessione. Non perdiamo un istante ed ecco le ultime sulla possibile cessione del talento brasiliano.

Forte interesse dalla Premier League

Bremer, difensore centrale della Juventus

Il centrale piace e non poco in Premier League. Estimatori che arrivano soprattutto da Londra, più precisamente da una squadra che ha conquistato la salvezza all'ultima giornata, ma che vuole rilanciarsi. Se non si fosse capito, stiamo parlando del Tottenham allenato da Roberto De Zerbi. Bremer sarebbe un profilo perfetto per rifondare tutta la difesa ed aggiungere alla rosa un calciatore che ha le qualità per essere tra i migliori anche in un campionato intenso come quello inglese. Adesso non possiamo fare altro che passare alla richiesta dei bianconeri.

La richiesta dei bianconeri

Salvo clamorosi colpi di scena,di Torino dovrebbe aggirarsi attorno ai, con la Juve che avrebbe già messo sotto osservazione il suo possibile sostituto. Un difensore che arriva dalla Germania ma che è già stato, se ancora non si fosse capito stiamo parlando di Kim. Calciatore che piace tantissimo al tecnico e che rifonderebbe una difesa che nel corso dell'ultima stagione ha lasciato a desiderare in più di qualche situazione.