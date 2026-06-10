Il futuro di Cambiaso può cambiare i piani bianconeri

La Juventus continua a lavorare su più fronti per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. I dirigenti bianconeri stanno valutando diversi profili per rinforzare ogni reparto, ma molte operazioni dipenderanno anche dalle possibili cessioni eccellenti che potrebbero finanziare il mercato in entrata. Tra i giocatori maggiormente richiesti figurano Andrea Cambiaso e Bremer. Se il difensore brasiliano continua a essere considerato una delle colonne della squadra, l'esterno italiano resta uno dei nomi più apprezzati da numerosi club europei. Le sue prestazioni nelle ultime stagioni hanno attirato l'attenzione di diverse società, pronte a presentare offerte importanti. Per questo motivo la dirigenza sta iniziando a valutare possibili alternative. L'eventuale partenza di Cambiaso costringerebbe infatti il club a intervenire rapidamente sul mercato per individuare un sostituto all'altezza. Tra i profili monitorati con maggiore interesse sarebbe emerso quello di Djed Spence, esterno del Tottenham che negli ultimi mesi ha raccolto consensi importanti grazie alle sue qualità atletiche e alla sua duttilità tattica.

Il legame con Ottolini

A spingere il nome di Spence sarebbe soprattutto Marco Ottolini, dirigente che conosce molto bene il giocatore dai tempi dell'esperienza condivisa al Genoa. Un fattore che potrebbe favorire l'eventuale trattativa e facilitare le valutazioni tecniche della società bianconera. L'esterno inglese viene considerato un profilo interessante per età, caratteristiche e margini di crescita. La sua capacità di coprire tutta la fascia e di adattarsi a diversi sistemi di gioco rappresenta un elemento particolarmente apprezzato dagli osservatori juventini. La dirigenza ritiene che il giocatore possa inserirsi rapidamente nel campionato italiano e raccogliere l'eredità di Cambiaso qualora l'esterno azzurro dovesse lasciare Torino durante l'estate. Per il momento non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma i primi contatti esplorativi avrebbero permesso alla Juventus di raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore e sulle richieste del club inglese.

Il Tottenham apre alla cessione

Uno degli aspetti che potrebbe favorire l'operazione riguarda la situazione attuale all'interno della rosa del Tottenham. Sulla corsia sinistra la concorrenza è particolarmente elevata e rischia di ridurre sensibilmente lo spazio a disposizione di Spence. Il titolare del ruolo resta infatti Destiny Udogie, considerato uno dei punti fermi della squadra. A questo si aggiunge l'arrivo di Andrew Robertson, innesto di grande esperienza che aumenta ulteriormente la competizione per un posto da titolare. In uno scenario simile, il club londinese potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione, soprattutto davanti a un'offerta ritenuta soddisfacente. Anche il giocatore potrebbe valutare positivamente una nuova esperienza che gli garantirebbe maggiore continuità e un ruolo più centrale nel progetto tecnico. La Juventus resta quindi alla finestra e osserva l'evoluzione della situazione. Molto dipenderà dal futuro di Cambiaso, ma il nome di Djed Spence è destinato a restare tra i più caldi nelle strategie bianconere. Se dovesse arrivare una cessione importante, i contatti con il Tottenham potrebbero intensificarsi rapidamente e trasformarsi in una vera trattativa di mercato.