Calciomercato Juve, nuovi progressi per Nico Gonzalez

La Juve potrebbe nelle prossime ore tornare fortemente su Nico Gonzalez: per l'attaccante argentino ci sarebbero le condizioni per chiudere

Non solo sul lato Francisco Coinceicao, ma anche per Nico Gonzalez la strada del calciomercato potrebbe divenire più percorribile. Infatti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, la trattativa tra Fiorentina e Genoa per Albert Gudmundsson avrebbe fatto dei passi in avanti. Come per effetto domino, con l’eventuale passaggio dell’islandese in viola, la situazione per l’argentino alla Juventus si farebbe più agevole.

La proposta della Juventus

Così come per Conceicao, la Juventus vorrebbe proporre alla Fiorentina una formula non dissimile per Gonzalez. L’idea dei bianconeri sarebbe quella di presentare una richiesta di prestito oneroso con diritto di riscatto. Anche le cifre in ballo sarebbero da definire.