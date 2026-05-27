Negli ultimi giorni il nome di Momo Salah è stato accostato più volte alla Juventus, generando così entusiasmo tra i tifosi per un possibile approdo in maglia bianconera. Tuttavia, va specificato di come al momento non ci sia una vera e propria trattativa né con il giocatore né con il Liverpool, ma si tratta meramente di una suggestione di mercato.

Come sappiamo bene, il calciomercato è sempre ricco di sorprese e colpi di scena e, non è escluso che nelle prossime settimane potrebbe esserci qualcosa anche di più concreto.

Come sempre seguiremo la vicenda e saremo pronti a raccontarvi gli ultimi aggiornamenti di mercato.

Le parole di Matteo Moretto

L’insider di mercato Matteo, intervenuto sul canaledi Fabrizio, ha parlato die del suo accostamento alla. Qui sotto le sue parole:

“Con il massimo rispetto ci mancherebbe, però ad oggi, ad oggi a noi, a me non risulta che Salah possa essere una soluzione calda per la Juventus.

La Juve innanzitutto si sta concentrando su altri ruoli, su altre situazioni di mercato, ma ad oggi Salah non è un nome che io percorrerei , quindi insomma non vorrei raffreddare l’animo e l’entusiasmo dei tifosi bianconeri ,dal punto di vista del mercato, però ecco, questo è quello che risulta. Poi comunque bisogna capire quanti soldi chiede Salah”.