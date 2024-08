Calciomercato Juve, Milik offerto all’Atalanta: le ultime

Sarà Milik il sostituto di Scamacca all'Atalanta? L'attaccante della Juve è stato offerto ai nerazzurri: le ultime novità

L’infortunio al crociato di Scamacca è stato un brutto colpo per l’Atalanta che a circa 10 giorni dall’inizio del campionato si ritrova priva del suo principale riferimento offensivo. E ora? Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira Milik è stato offerto ai nerazzurri come sostituto dell’italiano.

Mercato Juve, Milik all’Atalanta? L’indiscrezione

Il giornalista su X ha scritto: “Milik è stato offerto all’Atalanta. L’attaccante polacco non è nei piani della Juventus e potrebbe diventare un obiettivo per sostituire Scamacca. Il suo contratto da 3,5M€ con i bianconeri scade nel 2026“. Il polacco è in uscita dalla Juve e potrebbe quindi andare all’Atalanta. Bisognerà però capire se i nerazzurri accetteranno l’offerta.