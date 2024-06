Calciomercato Juve, il rinnovo di Rabiot non esclude Thuram

La Juventus starebbero concentrando gli sforzi sul potenziamento del centrocampo: anche con Rabiot, i bianconeri potrebbero arrivare a Thuram

Dopo Douglas Luiz, la Juventus starebbe intensificando i dialoghi con il Nizza per Khephren Thuram. L’obiettivo del direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli, sarebbe infatti quello di fornire al nuovo allenatore Thiago Motta, un centrocampo più forte possibile. Ecco perché, i piani della Juve non muterebbe necessariamente neppure se Adrien Rabiot decidesse di rinnovare il suo contratto.

Trattativa serrata per Thuram

Nel frattempo, sul fronte Thuram ci sarebbero delle ulteriori novità. Secondo Sportmediaset, il giocatore sarebbe favorevole a rinnovare il contratto con il club francese, allontanando la possibilità che quest’ultimo lo possa perdere a zero nella prossima stagione. Il prolungamento non significherebbe però rimandare la cessione. La Juventus avrebbe trovato un accordo di massima per venti milioni di euro, ma starebbe cercando comunque di abbassare ulteriormente le pretese del Nizza con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. I giocatori più apprezzati dai francesi sarebbero Arkadiusz Milik, Joseph Nonge e Moise Kean, con quest’ultimo fortemente trattato dalla Fiorentina.