Calciomercato Juve, Mckennie fuori dal progetto di Thiago Motta

Weston Mckennie sarebbe tornato nuovamente ai margini della Juve: per il neo allenatore, il calciatore può essere ceduto sul calciomercato

Il preludio alla nuova stagione di Weston Mckennie potrebbe incredibilmente ricalcare quella da “esubero” dell’annata precedente. Il caso dell’americano è tra quelli più curiosi dei giocatori della rosa della Juventus. Fuori squadra in estate, da inizio campionato il giocatore si è conquistato la titolarità a suon di prestazioni e assist al punto da arrivare a parlare di rinnovo con i bianconeri. Con l’arrivo di Thiago Motta, le cose per lui sembrerebbero ora andare diversamente.

Mckennie senza mercato

In un primo momento, la Juventus ha pensato di inserirlo come contropartita per arrivare a Douglas Luiz dell’Aston Villa. L’atteggiamento poco propositivo del calciatore ha condotto il club bianconero a cambiare i piani, inserendo Enzo Barrenechea al suo posto nella trattativa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i piani della Juve per lui non sarebbero però mutati. Mckennie è dato in uscita, ma al momento non ci sarebbero club fortemente interessati a lui.