Calciomercato Juve, l’ingaggio di Sancho complica la trattativa

La Juventus starebbe trovando delle difficoltà per l'obiettivo di calciomercato, Jadon Sancho: l'ingaggio dell'attaccante sarebbe proibitivo

Un sogno molto costoso. Questo sarebbe ad oggi Jadon Sancho, attaccante del Manchester United, per la Juventus. Infatti, nonostante l’attaccante esterno inglese rappresenti ad oggi la prima scelta dei bianconeri per quella zona del campo, la trattativa per condurlo da La Vecchia Signora si presenterebbe come molto complicata.

Le difficoltà della Juventus per Sancho

Prima ancora della valutazione del cartellino, il principale ostacolo per la Juventus sarebbe l’ingaggio di 8,5 milioni di euro l’anno percepito dal calciatore. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, solo con un aiuto economico nel suo pagamento da parte del club inglese sarebbe possibile per la Juve prelevarlo, esclusivamente in prestito. Un ipotesi che non scalderebbe i Red Devils che, dopo i sei mesi positivi al Borussia Dortmund, sperano in un offerta per la cessione a titolo definitivo.