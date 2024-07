Calciomercato Juve, l’Arsenal sonda Chiesa: inglesi non convinti

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato: l'ultimo sondaggio per lui sarebbe quello dell'Arsenal

La Juventus continua a ricercare una soluzione per Federico Chiesa. Con un rinnovo di contratto in alto mare a causa delle elevate richieste del calciatore, il club bianconero si guarderebbe in giro per trovare una soluzione eventuale in uscita sul calciomercato ma le offerte latiterebbero. In Italia, il Napoli sarebbe frenato dall’ingaggio del calciatore mentre la Roma da qualche tempo avrebbe virato tutto il suo interesse su un altro bianconero, l’esterno d’attacco Matias Soulè.

Timido interesse dell’Arsenal per Chiesa

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus avrebbe maggiore fiducia di poter cedere Chiesa grazie al calciomercato estero. L’ultimo club che avrebbe bussato alla porta per lui sarebbe l’Arsenal che però non sarebbe andato oltre a un sondaggio esplorativo. I Gunners non avrebbero grosse difficoltà ad esaudire le richieste economiche di Juve e giocatore, ma per il momento non sembrerebbero così motivati a spingere, almeno per il momento, per imbastire una trattativa.