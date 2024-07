SOCIAL – Chiesa giura amore alla Juve: il messaggio

Federico Chiesa sui social ha dimostrato tutta la sua passione per la Juve: il messaggio su Instagram non lascia dubbi

Il contratto di Federico Chiesa scadrà a giugno 2025 e la Juve è alla ricerca di una nuova squadra per l’attaccante italiano. Nel frattempo, però, l’ex Fiorentina ha ripreso ad allenarsi da solo alla Continassa, pronto a scendere in campo se chiamato in causa da Thiago Motta.

Juve, il messaggio social di Chiesa

Su Instagram il club bianconero ha pubblicato una foto di Chiesa mentre si allena sorridente. Il commento dell’attaccante italiano non è tardato ad arrivare: un cuore rosso, simbolo della sua passione per i colori bianconeri. Finchè non sarà venduto Chiesa darà tutto per la maglia, ne possiamo stare certi.