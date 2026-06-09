La Juventus continua a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tra portieri, attaccanti e trequartisti, nelle ultime ore è tornato d'attualità anche un nome già accostato ai bianconeri nei mesi scorsi: Franck Kessié. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista ivoriano sarebbe pronto a lasciare l'Arabia Saudita al termine della stagione e avrebbe come priorità il ritorno in Serie A. Una situazione che la Juventus segue con grande attenzione.

Voglia di rientrare

Dopo quattro stagioni trascorse lontano dall'Italia, Kessié sarebbe intenzionato a rilanciare la propria carriera nel campionato che lo ha consacrato. L'ex Atalanta e Milan ha vissuto anni importanti con la maglia dell'Al-Ahli, contribuendo alla conquista di due Asian Champions League e di una Supercoppa saudita. Nonostante questo, avrebbe deciso di non accettare la proposta di rinnovo presentata dal club saudita. Secondo le indiscrezioni, Kessié avrebbe rifiutato un nuovo contratto da 12 milioni di euro netti a stagione per due anni, scelta che confermerebbe la sua volontà di tornare in Europa.

Una pista già aperta

Non si tratta di un interesse nato oggi. Già durante il mercato invernale sia la Juventus sia la Fiorentina avevano effettuato alcuni sondaggi esplorativi per capire la situazione del giocatore. Contatti che ora potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto. Il contratto dell'ivoriano scadrà il prossimo 30 giugno e questo permetterebbe ai bianconeri di valutare un'operazione a parametro zero, soluzione particolarmente interessante in un'estate in cui il club dovrà gestire con attenzione il bilancio dopo la mancata qualificazione alla Champions League.

Un profilo che piace a Spalletti

Dal punto di vista tecnico, Kessié rappresenta un centrocampista con caratteristiche che mancano alla Juventus attuale. Fisicità, esperienza internazionale, capacità di inserimento e leadership sono qualità che potrebbero rivelarsi molto utili nella costruzione della nuova squadra di Spalletti. A 29 anni il centrocampista garantirebbe inoltre un equilibrio tra esperienza e affidabilità, aspetti che la dirigenza considera fondamentali per affrontare una stagione che dovrà riportare la Juventus ai vertici.

Dipende anche dal mercato

L'eventuale affondo per Kessié potrebbe essere legato anche alle uscite. La Juventus continua infatti a valutare la posizione di alcuni centrocampisti della rosa (su tutti Koopmeiners) e non è escluso che una cessione importante possa aprire definitivamente le porte all'arrivo dell'ivoriano. Per il momento si tratta di una pista da monitorare, ma il ritorno di Franck Kessié in Serie A è una possibilità sempre più concreta. E la Juventus vuole farsi trovare pronta.